Problemen Afsluitdijk, opnieuw vertraging voor wegverkeer

Verkeer op de Afsluitdijk heeft dit weekeinde opnieuw last van de kapotte brug bij Den Oever. Rijkswaterstaat heeft de noordelijke brug voor onbepaalde tijd opengezet, zodat het scheepvaartverkeer kan passeren. Daardoor moet het autoverkeer over de zuidelijke brug rijden en dat zorgt voor vertraging. De noordelijke brug is sinds maandag kapot en het probleem is nog niet verholpen. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing, zegt woordvoerder Sylvia de Bres.

De hele week is de noordelijke brug gesloten geweest voor het scheepvaartverkeer. Vrijdagavond is die opengezet. Het is onduidelijk waneer Rijkswaterstaat de brug weer dichtdoet. "Alle kapotte onderdelen zijn naar de fabriek, om te kijken wat we kunnen vervangen of vernieuwen. Maandag weten we pas wat de situatie is van alle onderdelen en dat moeten we even afwachten", aldus De Bres.

De storing werd veroorzaakt door een kapotte printplaat, maar er zijn ook andere onderdelen van de brug niet goed meer.