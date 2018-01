Oppassen op de weg, Oost-Fryslân spekglad door vorst

Wie zaterdagmorgen de weg op gaat, moet er rekening mee houden dat het plaatselijk in Fryslân spekglad kan zijn. Het KNMI had voor zaterdagmorgen code geel afgekondigd. Met name automobilisten in de oosthoek van Fryslân moeten goed oppassen, zegt weginspecteur Jaap Leijenaar van de provincie. "Daar is ook nog een klein beetje sneeuw gevallen in de nacht en ochtend. Het gaat vooral om de N381, de weg van Drachten naar de Drentse grens, en de N355 van Buitenpost richting Groningen." Vanwege de gladheid is besloten, deze wegen extra te strooien.

De westkant van Fryslân lijkt redelijk berijdbaar, zegt Leijenaar.