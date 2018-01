Kamers verzorgingshuis Heerenveen ontruimd vanwege rook

Het verzorgingshuis Anna Schotanus in Heerenveen is vrijdagnacht voor een deel ontruimd. Negen bewoners moesten hun kamers verlaten, omdat die vol stonden met rook. Volgens woordvoerder Marten Klaas Brinksma van Brandweer Fryslân was vuurwerk daar de oorzaak van. Dat vuurwerk lag buiten bij een voordeur, waarna de rook naar binnen kwam.

De brandweer kreeg de melding rond half twee binnen. Een klein kwartier na de ontruiming konden de bewoners terug naar hun kamer. "De bewoners zijn enorm geschrokken, maar niemand is gewond geraakt", aldus Brinksma.