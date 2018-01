VIDEO: Derek Buitenzorg zesde in laatste koers

Derek Buitenzorg heeft zijn laatste koers gelopen. Zeven jaar geleden werd het renpaard door de sportredactie van Omrop Fryslân gered van de slacht, vrijdag kwam er een eind aan het jongensboek. Us Derek werd zesde in zijn laatste koers. Klarien de Wrede heeft al die jaren gezorgd voor Derek. "Het was altijd mooi om met hem op pad te gaan", zegt ze. "Je sluit nu een hoofdstuk af. Je weer dat je niet meer met hem naar de koers gaat, dat doet mij wat."