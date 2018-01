Zestien maanden celstraf geëist voor ontucht

Tegen een oud-Leeuwarder die verdacht wordt van ontucht met twee jongens van drie en zeven jaar, is 16 maanden cel geëist. De 36-jarige man was de oppas van het jongste kind. Het andere slachtoffer was een buurjongetje. De zaak kwam aan het licht toen de jongen van drie met poppen speelde en seksuele handelingen uitbeeldde. Het slachtoffer was te jong om te verhoren. De buurjongen heeft in een kindvriendelijke setting wel verteld wat hem is overkomen. De verdachte ontkent alles. Volgens hem zijn de verhalen bedacht om hem "kapot te maken". De verdachte zou op social media bespot zijn en door de vaders van de kinderen mishandeld zijn. De man is naar een dorp in de buurt van Leeuwarden verhuisd.

De officier van justitie wil dat de verdachte ook behandeld wordt en onder toezicht van de reclassering komt te staan. De ouders van het jongste kind willen dat de verdachte 2.000 euro betaalt. Dit bedrag is gebaseerd op de bedragen die in de zaak van Robert M. zijn uitbetaald.