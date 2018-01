Noordelijke brug Afsluitdijk vrijdagavond opnieuw open

De noordelijke draaibrug bij Den Oever op de Afsluitdijk gaat vrijdagavond na de spits opnieuw open, zegt Rijkswaterstaat. Hierdoor kan het scheepsverkeer dat gestremd is, weer varen. Het verkeer kan via twee rijstroken van en naar Fryslân rijden.

Maandag stonden auto's in de richting van Noord-Holland door een storing vier uren lang in de file. De storing lag aan een kapotte printplaat en aan andere onderdelen in de brug die niet goed werkten. Dit weekend worden deze onderdelen onderzocht en vervangen. Maandag wordt meer duidelijk over wanneer de brug weer klaar is.

De situatie van afgelopen maandag was volgens woordvoerder van Rijkswaterstaat Silvia Bos "vreselijk". Het zal daarom in de toekomst mogelijk zijn om sneller het verkeer via een brug en twee rijstroken door te laten stromen. Ook zal er een vangrail komen die opgerold kan worden om bij storingen sneller een omleiding in te kunnen stellen. Rijkswaterstaat heeft ook afspraken gemaakt met de brandweer en de politie om eerder aanwezig te zijn om het verkeer op te vangen. "We kunnen een storing nooit vermijden, maar we kunnen wel alles eromheen doen om de situatie te verbeteren", zegt Bos.