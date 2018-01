"Trump? Die man is niet helemaal fris in zijn hoofd!"

Zaterdag is het precies een jaar geleden dat Donald Trump begon als president van de Verenigde Staten. Het werd een turbulent jaar met veel discussie over nepnieuws en internationale verbazing over het vaak niet al te presidentiële optreden van Trump. Op de vrijdagmarkt waren niet veel fans van Trump te vinden. "Eerst dacht ik nog dat dit wel een goede zaak was, een frisse wind door het Witte Huis, na de Bush- en Clinton-clans. Maar een grotere gek heb ik nog nooit meegemaakt."

Anderen zien het bijna als een grap: "Het is voortdurende cabaret, met deze enige man..." Maar andere zien daarin weer precies ook het gevaar. "Ik heb het gevoel dat het ook nog weleens verkeerd kan aflopen met dat clowneske gedrag van die man." Ook de uitspraken dat Trump topfit zou zijn en geniaal, werden in twijfel getrokken: "Ik ben allround timmerman, maar slimmer dan hem..."