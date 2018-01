Tresoar krijgt 26 meter aan materiaal van De Tille

Het archief van De Tille is definitief ondergebracht bij Tresoar. De Tille was jarenlang de toonaangevende boekhandel in Leeuwarden van de familie Dijkstra. Naast de boekhandel maakte ook een uitgeverij en een antiquariaat deel uit van het imperium. Het archief van al deze onderdelen is vrijdagmiddag officieel overhandigd aan Tresoar.

Boekhandel De Tille werd in 1948 opgericht door Sipke Dykstra (1913-2002), die al sinds 1936 betrokken was bij het Kristlik Frysk Selskip. In 1999 werd De Tille verkocht aan de Boekhandelgroep Nederland (BGN) en ging het nog verder onder de namen Selexyz en Polare, tot het bedrijf in 2014 de deuren definitief dicht moest doen. Bij de overdracht van 26 strekkende meter archiefmateriaal kreeg Tresoar ook nog een portret van Tille-grondlegger Sipke Dykstra, gemaakt door de bekende kunstenaar Sjoerd de Vries.