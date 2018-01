Dierentuin Aquazoo in Leeuwarden heeft vrijdag een Golden Green Key-certificaat gekregen. Dat is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatiesector.

Het park zet flink in op duurzaamheid. Zo serveert het restaurant duuzame en biologische producten. De keukens worden schoongemaakt met milieuvriendelijk schoonmaakmiddel. Het voer van de dieren is vrij van bestrijdingsmiddelen en het wordt aangevoerd met milieuvriendelijke vrachtwagens.