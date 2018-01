Leenstra tweede op 1.000 meter bij wereldbeker Erfurt

Marrit Leenstra is vrijdagmiddag als tweede geëindigd op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Erfurt. Leenstra was met 1.15.55 net iets langzamer dan Jorien ter Mors. Ireen Wüst eindigde net naast het podium. Zij werd vierde. Letitia de Jong eindigde als zevende. Leenstra staat nu tweede in het klassement. Klassementsleider Nao Kodaira was er niet bij in Duitsland.

Op de 500 meter was er geen Fries succes. Letitia de Jong eindigde in 38.91 als negende. Mayon Kuipers uit Heerenveen werd twaalfde in 39.08.