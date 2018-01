Consument heeft nog moeite met circulaire economie

Als er over circulaire economie gesproken wordt, voelt dat voor veel consumenten nog steeds als een ver van mijn bed show, zegt directeur Houkje Rypstra van Circulair Fryslân. Circulair betekent eigenlijk niets meer of minder dan zo weinig mogelijk afval weggooien, maar de spullen juist te hergebruiken. En daar wordt door veel bedrijven en instellingen in Fryslân al hard aan gewerkt.

In Fryslân probeert Circulair Fryslân kennis te verzamelen en te delen, maar ze proberen vooral ook te inspireren. In dat verband heeft de landelijke week van de circulaire economie die net geweest is, zijn uitwerking niet gemist, zo verwacht Rypstra. Al zal het nog wel even duren voordat wij als consument kunnen kiezen uit genoeg circulaire producten, zoals de vrijdagmiddag gepresenteerde circulaire trui.