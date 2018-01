Europese sporters zoeken onderdak

Sport Fryslân en NOC*NSF zoeken dorpen, sportverenigingen en gastgezinnen om mee te helpen bij de organisatie van een groot evenement deze zomer. Dan worden namelijk de European Sports for all Games gehouden, een toernooi met allerlei traditionele sporten. Er zullen in totaal zo'n 200 sporters aan meedoen, in 20 internationale teams. Sport Fryslân en NOC*NSF zoeken nu slaapplaatsen voor deze mensen. Ze doen een beroep op dorpen, gastgezinnen en sportverenigingen om daarbij te helpen.

Het is de bedoeling om de deelnemers rond de wedstrijddagen ook te laten merken wat de Friese cultuur is. Het is voor het eerst dat er een Europese variant van dit internationale evenement wordt gehouden. Er is al een World Sport for all Games.