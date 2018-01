Lintje Jelle Zijlstra voor verdiensten in schilderswereld

De 59-jarige Jelle Zijlstra uit Harlingen heeft vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Zijlstra is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de schilderswereld. Zo zit hij al meer dan 35 jaar in het bestuur van de Vakgroep Schilders Fryslân. Hij heeft ook jonge schilders begeleid bij vakwedstrijden en meegeschreven aan een boek over oude schildertechnieken.

Burgemeester Sluiter heeft Zijlstra vrijdagmiddag in het stadhuis van Harlingen het lintje opgespeld.