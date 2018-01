De laatste koers van Derek Buitenzorg

Zeven jaar geleden begon het verhaal van renpaard Derek Buitenzorg. Vanavond komt er sowieso aan een groot hoofdstuk in het verhaal van Derek een einde. Vrijdagavond zal het drafpaard van de sportredactie van Omrop Fryslân zijn laatste koers lopen. In de afgelopen jaren werd Derek zowel op als buiten de drafbaan een begrip. Hij kreeg een eigen reallifesoap, een glossy, de band Die Twa maakte een kerstliedje over hem en op fandagen wilde iedereen met hem op de foto.

Derek Buitenzorg is de eerste draver die een plekje kreeg in de Hall of Fame van de NDR, de Nederlandse Draf en Rensport, nog voordat hij ooit een koers gewonnen had. Het zegt veel over wat het paard voor de sport heeft betekend.