Dierenambulance Drachten viert 25-jarig jubileum

Een van de oud-patiënten is vrijdag een van de meest opvallende gasten bij de open dag van de dierenambulance van Zuidoost-Fryslân, in Drachten. Het gaat om een Europese oehoe. Dat is een heel grote uil, met een spanwijdte van meer dan anderhalf meter. Het beest ontsnapte uit een hok van een particulier, maar werd door de dierenambulance weer gevangen.

Jubileum

De open dag van de dierenambulance wordt gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Dieptepunt in die 25 jaar was een verschil van mening met een deel van de vrijwilligers, zo'n twee jaar geleden. Die hebben een eigen ambulance opgezet, die nu een deel van het werk van de dierenambulance Zuidoost-Fryslân heeft overgenomen.

Vorig jaar bleven er 1.122 oproepen over. Een flink deel daarvan zijn dieren die zijn aangereden. Vaak overleven ze de aanrijding niet, maar de slachtoffers worden toch meegenomen en door de dierenambulance zelf bewaard, voor een periode van drie weken. Als de eigenaar zich dan meldt, kan die zijn huisdier nog zien en meenemen.