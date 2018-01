Hoofd scouting ONS naar Engelse tweede divisie

ONS Sneek raakt zijn talentencoach en hoofd scouting kwijt aan het Engelse Sheffield Wednesday. Hans Schrijver maakt mogelijk de overstap naar de Engelse tweede divisie. Schrijver zat sinds afgelopen zomer in de technische commissie van ONS. Het is niet voor het eerst dat Schrijver in het buitenland aan het werk gaat: in 2010 werkte hij met Dwight Lodeweges bij FC Edmonton, en later heeft hij ook in Curaçao en Japan gewerkt.

Schrijver was ook onderdeel van de technische staf van ONS 1. De technische commissie gaat op zoek naar een vervanger.