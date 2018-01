Friese bedrijven winnen prijs op internationaal watercongres

Twee Friese bedrijven hebben een prijs gewonnen op een internationaal watercongres in Abu Dhabi. Hydraloop, dat onder andere op de WaterCampus in Leeuwarden is gevestigd, heeft een prijs gekregen voor zijn waterrecyclingssysteem. Dat systeem vangt het water op dat in de badkamer en de wasmachine wordt gebruikt, waarna het water kan worden schoongemaakt. Zo kan 55 procent van het water opnieuw worden gebruikt.

Het bedrijf Witteveen+Bos dat onder andere in Heereveen is gevestigd, heeft een prijs gekregen voor een filter dat medicijnenresten en bestrijdingsmiddelen uit het water kan halen.