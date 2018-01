Organisatie: "Afzeggen Slachte 2018 is vreselijk jammer"

"Dit doet zeer. Dit is vreselijk jammer", dat zegt de organisatie van de Slachte 2018 over het afblazen van de marathon. Dat gebeurt omdat er te weinig aanmeldingen zijn, en er dus een te groot financieel risico zou ontstaan. "Het is dus verstandig dat wij dit met elkaar hebben besloten. Maar wat hadden wij deze tocht graag georganiseerd!", zegt Anne Jochum de Vries van de organisatie. Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug.

Slecht nieuws voor LF2018

Het nieuws dat de Slachte dit jaar niet doorgaat, is ook slecht nieuws voor de organisatie van Culturele Hoofdstad, zo net voor de opening van het evenement volgende week, realiseert ook De Vries zich: "Wij hebben de timing van dit nieuws af moeten wegen tegen de behoefte en verantwoordelijkheid, om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de deelnemers van de Slachte en de betrokken organisatie."

De organisatie van de Slachte zal zich nu richten op de Slachtemarathon in 2020. Die is zaterdag 13 juni 2020.