De gladheid heeft vrijdagochtend op meerdere plaatsen in de provincie voor overlast gezorgd. Op de Miedloane tussen Wâlterswâld en De Westereen waren in korte tijd drie ongelukken. De weg was daar spekglad waardoor twee auto's in het water belandden. Een bestelbusje knalde tegen de brug over de Petsloot. Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de drie ongelukken.

In Wijnjewoude is ook een auto in de sloot beland. Daar kwam de bestuurder met de schrik vrij.