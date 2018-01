Norovirus treft verzorgingshuis Sint Annaparochie

Verzorgingshuis Beuckelaer in Sint Annaparochie is getroffen door het norovirus. Tientallen bewoners en ook tientallen personeelsleden zijn op dit moment ziek of zijn recentelijk ziek geweest. Het verzorgingshuis heeft maatregelen genomen om te proberen het virus te bestrijden. Zo heeft het personeel handschoenen aan een mondkapjes voor. De mensen moeten ook de handen extra wassen.

Bewoners is gevraagd in hun appartementen te blijven. Ze kunnen ook niet terecht in het restaurant om koffie te halen of te eten.