Streppel laat niets los over keeperskwestie SC Heerenveen

SC Heerenveen begint de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is een duel tussen twee subtoppers: Vitesse is de huidige nummer zeven op de ranglijst, Heerenveen de nummer negen. De grote vraag is wie er bij Heerenveen tussen de palen staat: Martin Hansen of Wouter van der Steen.

Maar trainer Jurgen Streppel laat zich niet in de kaart kijken. "Wouter is niet helemaal fit. We zullen zien hoe hij vandaag doorkomt en dan kijken wij morgen weer. Als hij niet kan spelen, is de keuze niet zo moeilijk."

Martin Hansen

Omdat eerste doelman Warner Hahn door een schouderblessure opnieuw heeft moeten afhaken, heeft Heerenveen opnieuw Martin Hansen binnengehaald. De Deense doelman werd in de eerste seizoenshelft ook al gehuurd van FC Ingolstadt 04, een club uit de tweede Bundesliga. Hansen had net afscheid genomen van de club, toen hij vanwege de blessure van Hahn opnieuw door Heerenveen werd benaderd voor een huurperiode.

Hansen is in tegenstelling tot Van der Steen niet meegeweest op trainingskamp. Van der Steen keepte in het Spaanse La Manga een goede wedstrijd tegen Anderlecht (0-0). Toch is het geen uitgemaakte zaak dat Van der Steen tegen Vitesse onder de lat staat.

Zeneli weer inzetbaar

Aanvaller Arber Zeneli is wel weer beschikbaar. De aanvaller is vanwege een voetblessure lang uit de roulatie geweest, maar is nu weer fit. "Een fitte Zeneli speelt altijd!" Aldus Streppel.

Vitesse is traditioneel een lastige uitwedstrijd voor Heerenveen. Van de laatste zeven confrontaties hebben de Arnhemmers er geen enkele verloren.