Slachtemarathon 2018 gaat niet door

De voor dit jaar geplande Slachtemarathon gaat niet door. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. De tocht zou worden georganiseerd in het weekend van 31 augustus en 1 september. Het ging om een speciale editie vanwege Culturele Hoofdstad. Er zijn op dit moment echter te weinig kaarten verkocht om de tocht door te laten gaan. Voor de tweedaagse versie van de Slachte zijn 3.500 kaarten verkocht, voor de eendaagse variant 2.000 kaarten. Dat is te weinig, zegt de organisatie. Het hadden er 7.000 tot 8.000 moeten zijn. Het financiële risico is nu te groot.

De eerstvolgende editie wordt gehouden op zaterdag 13 juni 2020. Mensen die al kaarten hadden gekocht, krijgen hun geld automatisch terug. Zij zijn al geïnformeerd. De organisatie wil nog een alternatief bedenken. Over het hoe en wat wordt nu nagedacht.