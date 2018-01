Nieuwe staking onderwijs: "We gaan door tot doel bereikt is"

"Er zit geen beweging in de onderhandelingen met de minister. Helemaal niet zelfs. Hij is wel geneigd om te praten, maar daar houdt het mee op." Dat zegt Hayo Bohlken, noordelijk bestuurder bij de Algemene Onderwijs Bond. Donderdag kondigde de bond daarom aan dat er in Fryslân opnieuw zal worden gestaakt in het basisonderwijs. De leraren willen verlichting van de werkdruk en een beter salaris.

Bohlken wil dat er ogenblikkelijk meer geld beschikbaar komt om die werkdruk weg te nemen. Daarnaast moeten er concrete toezeggingen worden gedaan voor een structureel beter salaris voor de docenten. Maar omdat de bond er niet uitkomt met de minister, wordt er nu voor de derde keer gestaakt. Op 14 februari zullen de juffen en meesters een manifestatie houden. De plaats is nog onbekend.

"We willen laten zien dat we een lange adem hebben en dat het ons menens is", zegt Bohlken. "We gaan door tot ons doel bereikt is."