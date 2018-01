Een scooterrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in Harlingen. Het slachtoffer wilde op de kruising van de Domela Nieuwenhuisstraat en de Pieter Sjoerds Gerbrandystraat een auto inhalen. De auto sloeg echter ineens af en botste op de scooterrijder. Die is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt naar het ongeluk.