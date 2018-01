Burgemeester Dantumadiel: niet isoleren, maar samenwerken

De gemeente Dantumadiel moet zich niet isoleren, maar samenwerken met de omliggende gemeenten om bijvoorbeeld de krimp tot stilstand te brengen. Dat zei de nieuwe burgemeester Klaas Agricola donderdagavond in zijn toespraak voor de inwoners bij de kennismakingsbijeenkomst in het gemeentehuis van Dantumadiel.

Dantumadiel doet sinds 2017 mee aan een samenwerkingsverband met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Die laatste drie gemeenten vormen begin januari 2019 de nieuwe gemeente Noordoost-Fryslân. Dantumadiel doet op ambtelijk gebied mee aan de fusie, maar blijft zelfstandig. Dat spreekt Agricola aan, omdat je in een kleine gemeente dichterbij de mensen kunt staan.

Hij vindt wel dat goede samenwerking met omliggende gemeenten nodig is. Met elkaar is er meer mogelijk dan alleen, bijvoorbeeld om de noordoostelijke regio van Fryslân beter op de kaart te zetten, vindt hij. Agricola zei in zijn toespraak dat hij een burgemeester wil zijn die tussen de mensen staat, niet erboven of ernaast. Hij noemde zichzelf 'meer een burgervader dan een burgemeester'.