FNP wil nestacties houden voor behoud huismussen

Er moeten vogelvriendelijke maatregelen worden genomen in de gemeente De Fryske Marren. Dat zegt de FNP in een initiatiefvoorstel. De partij maakt zich ernstig zorgen over het afnemend aantal huismussen, voornamelijk in stadsgebieden. Door het verdwijnen van struikgewas, struiken en hagen zijn er te weinig mogelijkheden voor het bouwen van nesten. Ook de torenzwaluw heeft het moeilijk. Zwaluwen schuilen in kieren van huizen, maar tegenwoordig worden huizen zo goed geïsoleerd dat de beestjes er niet meer bij kunnen komen en vertrekken.

De FNP wil daarom dat er nestacties worden georganiseerd, zoals het ophangen van nestkasten, het leggen van vogelvriendelijke dakpannen en het inrichten van vogelvriendelijke tuinen. Er kan samenwerking worden gezocht met woningbouwverenigingen, boomgaardbezitters, projectontwikkelaars en tuinbezitters. Er zijn op dit moment in De Fryske Marren al op een aantal plekken zwaluwwallen neergezet.

Op 31 januari zal het initiatiefvoorstel van de FNP worden besproken in de raadsvergadering.