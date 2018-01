Basisschool in Haskerhorne sluit toch zijn deuren

Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne sluit zijn deuren. Afgelopen zomer werd al bekend gemaakt dat de dorpsschool na dit schooljaar niet meer kan bestaan. Schoolbestuur Primus liet de ouders toen weten dat de school op 1 augustus 2018 zal fuseren, maar dat de school nog een jaar langer in stand wordt gehouden. Voornamelijk ouders van bovenbouwkinderen vroegen daarom, zodat hun kinderen niet voor korte tijd naar een andere basisschool hoefden.

Primus heeft nu volgens gemeente De Fryske Marren bij het schoolbestuur aangegeven dat het financieel niet verantwoord is om De Lytse Mienskip langer open te houden. Het aantal leerlingen van De Lytse Mienskip is de afgelopen twee jaar snel afgenomen. In 2015 zaten er nog 64 kinderen op de school, nu zo'n 38. Na augustus 2018 zou het nog om 7 kinderen gaan, die nog één jaar willen blijven.

De ouders zijn ervan op de hoogte gesteld dat de school in augustus zal worden opgeheven. Op een uitzondering na hebben de ouders begrip voor de situatie. Met welke school De Lytse Mienskip zal fuseren, is nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan de Westermarskoalle in Joure.