Kookcursus voor mannen van start gegaan in Buitenpost

Je vrouw helpen, jezelf kunnen redden of nu eindelijk iets eten wat je nooit eet, omdat je vrouw het nooit maakt. Zomaar drie redenen voor een achttal mannen om mee te doen aan de eerste kookcursus voor mannen boven de vijftig in Buitenpost.

De cursus, die uit tien lessen bestaat, is opgezet op verzoek van de mannen zelf. Bij een enquête gaven ze aan behoefte te hebben aan een kookcursus. Aan de cursus doen acht mannen mee. Voor meer is voorlopig geen plaats, maar de belangstelling is veel groter.

De cursus wordt georganiseerd door Stichting Keunstwurk, in het kader van het project 'Tijd voor talent'. Keunstwurk werkt hierin samen met een aantal lokale culturele organisaties en organisaties voor welzijn in de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland. Doel is om een nieuw cultureel aanbod te ontwikkelen. Een kookcursus past daar niet echt bij, maar omdat er zo'n grote behoefte aan is, heeft Keunstwurk besloten er toch mee aan de slag te gaan.