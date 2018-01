Werkstraf voor Wartenster met hennepkwekerij in huis

Een man uit Warten heeft een werkstraf van 180 uur gekregen, omdat hij een hennepkwekerij in zijn huis had. De man zegt dat die niet alleen zijn werk was, maar namen van anderen wilde hij niet noemen. De verdachte had de plantage opgezet, omdat hij geldproblemen had. Nadat de kwekerij was ontdekt, werden die problemen alleen maar groter. Hij was veel geld kwijt aan de opbouw en moest netbeheerder Liander veel geld terugbetalen, omdat hij illegaal stroom af had getapt. Ook moest hij betalen voor het repareren van zijn huis.

Justitie wilde dat hij de verdiensten van de kwekerij ook nog terugbetaalde. Daar ging de rechter niet in mee, omdat die denkt dat de man uit Warten een schakel is in een groter geheel.