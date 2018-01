Friese schoolkinderen doen ook liever wat anders dan lezen

Jongeren en kinderen lezen steeds minder. Bij de kinderen op de middelbare school leest minder dan de helft langer dan tien minuten per week. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij leerlingen van Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden lijkt dat niet veel beter. Net zoals andere jongeren lezen ze nog amper en helemaal niet vrijwillig. Ze doen liever wat anders, zoals sporten en uitgaan. En dat merken ze ook in de bibliotheken.

Sommige Friese bibliotheken proberen het lezen weer onder de aandacht te brengen door leesconsulenten naar de scholen te sturen. Marga Zitman is leesconsulent in Drachten en zij ervaart dat het best wel lastig is en dat de achteruitgang zichtbaar is. Zelfs als het lukt, is het lastig om de schoolkinderen ook aan het lezen te houden. Want ja... die smartphone.