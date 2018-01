VIDEO: Powercollege over de vorming van het Wad

Het is het bekendste gebied van heel Fryslân, ieder jaar trekt het duizenden bezoekers en het staat zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO: de Wadden. Een gebied van tienduizend vierkante meter, waar we eigenlijk niet zo veel van weten. Daarom krijgen we de komende maanden powercolleges van de Waddenacademie. Donderdag het eerste, van Hessel Speelman over de geologie van het Waddengebied. Of met andere woorden: hoe zijn de Wadden gevormd.