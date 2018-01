Griepprik gehaald en toch ziek. Hoe zit dat?

De griepprik halen en toch griep krijgen! Op dit moment liggen 15.000 Nederlanders met griep op bed en dat worden er nog altijd meer. Zelfs wie de griepprik heeft gekregen, kan ziek worden van deze variant. Dat de prik amper werkt, komt doordat het vaccin niet op het type influenza van nu is gericht. Van een fout in de cocktail kan men niet spreken. ''Het griepvirus verandert iedere keer'', zegt Afke Brandenburg van Izore, het centrum infectieziekten in Leeuwarden. ''Ieder jaar moet er een nieuw vaccin worden gemaakt en dan moet je eigenlijk voorspellen welk virus er volgend jaar zal circuleren. Dat gaat niet altijd goed.''

Ook al helpt de griepprik niet altijd, toch adviseert Brandenburg mensen in de risicogroepen om de prik altijd te halen. ''Gewoon wel weer vaccineren, omdat je dan tegen mogelijke ernstige ziektes relatief bent beschermd.''