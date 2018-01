''Gomarus College beste middelbare school van het land''

Het Gomarus College in Leeuwarden is de beste middelbare school van Nederland. Tenminste als je kijkt naar het grote onderzoek van weekblad Elsevier dat donderdagmiddag verscheen. De Leeuwarder school haalde daarin als enige de hoogste score op alle onderdelen, zoals hoogste examencijfers en minste zittenblijvers.

Toelatingsbeleid

Een verklaring voor dit resultaat kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan het toelatingsbeleid. Het Gomarus College was bij zijn ontstaan sterk verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en houdt nog altijd aanmeldingsgesprekken om te kijken of de school en leerling bij elkaar passen. Het aantal kinderen met een allochtone achtergrond is daarom vrij klein op deze school.

Andere 'superscholen'

Andere Friese scholen die in het Elsevier-onderzoek in de hoogste categorie vallen als zogenaamde 'superschool' zijn: CSG Liudger in Burgum, CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie, RSG Simon Vestdijk in Franeker en OSG Singelland in Surhuisterveen.