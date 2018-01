Schaatsers vertellen over Elfstedentocht 1963 tijdens reünie

Ruim 20 wedstrijdrijders die in 1963 de Elfstedentocht uitreden, kwamen donderdag bij elkaar in het schaatsmuseum in Hindeloopen. Het is precies 55 jaar geleden dat de legendarische tocht werd gereden. Sinds 1993 werd er om de vijf jaar een reünie gehouden en zodra de mannen een voet over de drempel van het museum zetten, beginnen de verhalen.

Zo vertelde winnaar Reinier Paping over een man in het publiek met een lange leren jas aan. Paping vroeg de man zijn jas uit te trekken en in de sneeuw te leggen, zodat hij er eventjes op kon uitrusten. De man deed dat meteen "en zo kon ik even twee minuten met de benen omhoog liggen".

Ook de nummer 2 van '63, Jan Uitham, was aanwezig. Van de Friese wedstrijdrijders waren onder anderen Klaas Yska (13e), de broers Ale en Albert Fekken (25e en 26e) en Sybren Buma (50e) op de reünie. Albert Fekken (78 jaar) is zelfs nog lid van de Elfstedenvereniging en is ook van plan om nog mee te doen als er een tocht wordt georganiseerd.