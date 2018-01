Tijdschrift Noorderbreedte komt met speciale editie

In het Duitse Oldenburg wordt volgende week een speciale editie van Noorderbreedte gepresenteerd, gemaakt door tijdschrift Noorderbreedte en twee bladen uit Duitsland. Met z'n drieën brengen zij een tweetalige editie uit in het kader van Culturele Hoofdstad en het veertigjarig jubileum van de Eems Dollard Regio.

Het blad gaat over grensoverschrijdende projecten in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, op het gebied van cultuur. Daar staan ook artikelen in over bijvoorbeeld cultuurverschillen en -overeenkomsten. Zo is er bijvoorbeeld aan beide kanten van de grens een rijkdom aan orgels te vinden.