Leren schaatsen achter speciale stoel met stem van Sven

Leren schaatsen van Sven Kramer is een droom voor veel kinderen, want wie wil dat nu niet? Door een samenwerking tussen Kramer en KPN moet die droom voor een generatie kinderen uitkomen. Vanwege de milde winters in ons land ligt er steeds minder natuurijs. Dat betekent dat kinderen het schaatsen niet meer achter de ouderwetse keukenstoel leren. Daarom ontwikkelen Kramer en KPN een speciale stoel, die de komende jaren op alle ijsbanen moet zijn te vinden.

In de stoel zitten sensoren, waarop de kinderen hun handen kunnen leggen. Via een luidspreker klinkt de stem van Sven met aanwijzingen, om het schaatsen onder de knie te krijgen. En wie weet, heeft de Sven Kramer van de toekomst het schaatsen dan achter deze stoel geleerd.