De organisatie van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 deelde donderdag Autodrop uit in de Poiesz-supermarkt in de Leeuwarder wijk Aldlân. Dat deden ze tegelijkertijd met de eerste CH-krant, die alle Friezen in de bus krijgen. De drop, die is gemaakt in de fabriek in Jirnsum, wordt 'De Echte sêftswiete Ljouwerter Tuorren' genoemd. Er staat een afbeelding van de scheve Oldehove op.