Archeologen doen bijzondere vondst in centrum van Grou

Archeologen hebben in Grou een graf uit de vroege middeleeuwen gevonden. Het geraamte was in een uitgeholde boomstam begraven en lag in noord-zuidelijke richting in de grond. Dat zou betekenen dat het om een niet-christelijk graf gaat. Bij het voeteneind zijn stukjes leer van schoenen gevonden.

De vondst is gedaan op het Halbertsmaplein in het centrum van Grou. Dat plein wordt heringericht en om die reden wordt er op die plek bodemonderzoek gedaan. De archeologen zoeken in de overblijfselen van de terp verder naar meer historische voorwerpen.