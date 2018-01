In Dokkum zijn er plannen, om nog een kerkgebouw van de PKN-gemeente te sluiten. Het zou gaan om De Herberg of De Fontein. Eerder gingen al twee van de vijf protestantse kerken in de stad dicht. De Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum blijft vanwege zijn monumentale status buiten schot.

Problematische financiën zijn de voornaamste reden voor sluiting, zo blijkt uit onderzoek van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Volgende week maandag is er een persconferentie over de sluiting.