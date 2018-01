Man moet gevangenis in na stelen van kozijnen in Drachten

Een man uit Groningen heeft een gevangenisstraf van twee maanden gekregen omdat hij op een bouwterrein in Drachten elf splinternieuwe kozijnen, inclusief deuren, heeft gestolen. De verdachte zegt dat hij een opdrachtgever had, maar wil niet zeggen wie dat was. De man verkocht ze vervolgens aan iemand uit Oldeberkoop. Die zette de kozijnen op Marktplaats, waardoor ze weer terug zijn gevonden.

De Groninger heeft een lang strafblad en zat nog in een proeftijd. Daarom moet hij naast de twee maanden cel, ook nog een oude voorwaardelijke straf van twee weken uitzitten.