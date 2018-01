Gevangenisstraf voor Leeuwarder na trekken mes in supermarkt

Een man uit Leeuwarden moet drie maanden de cel in omdat hij een medewerker van een supermarkt in de stad met een mes heeft bedreigd. De man had een tas met boodschappen meegenomen die een andere klant even onbeheerd had achtergelaten. De supermarktmedewerker sprak de man daar op aan. De verdachte werd toen agressief, riep dat hij de medewerker zou neersteken en haalde een mes tevoorschijn.

Op de zitting ontkende de verdachte dat hij een mes getrokken had. Een getuige die dat kon bevestigen, kwam niet opdagen. De man uit Leeuwarden ging na zijn veroordeling meteen in hoger beroep.