Plannen voor groot zonnepark in Heerenveen

Er zijn plannen om 25.000 zonnepanelen aan te leggen aan de Omweg in Heerenveen. De firma Heerenveen Energy Park heeft daarvoor inmiddels een vergunning aangevraagd en de gemeente wil wil er graag aan meewerken. Het zonnepark moet op termijn 1.700 huishoudens van elektriciteit voorzien.

De bedoeling is om het zonnepark zo goed mogelijk in het landschap te laten passen. Zo zijn er plannen om een groensingel tussen het zonnepark en de huizen aan de Omweg aan te leggen. De vergunningsaanvraag is vanaf donderdag zes weken lang in te zien.