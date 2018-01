Storm zorgt ook in Fryslân voor problemen

De zware storm van donderdag zorgt ook in Fryslân voor problemen, maar is niet zo hevig als in de rest van het land. Sinds donderdagochtend geldt code oranje in de provincie en code rood in het IJsselmeergebied. De storm zorgt voor veel schade en ongelukken in het verkeer, maar grote calamiteiten leverde dat niet op. Er zijn in de provincie geen meldingen gemaakt van mensen die gewond zijn geraakt. De meest harde windstoten werden gemeten in Stavoren: 115 kilometer per uur.

Stormschade

De brandweer yn Fryslân is donderdag vijftien keer uitgereden in verband met stormschade. In Stavoren waaide een dak van een woning. Ook was er schade aan huizen en flats in Wolvega, Rottevalle en Ypecolsga. In Sneek waaide een grote boom op de Hemdijk. De straat werd korte tijd afgesloten voor verkeer.

Verkeer

Het verkeer ondervond ook hinder van de storm. Zo waaide een vrachtwagen met aanhanger om op de Wâldwei bij Wirdum. De NS legde het treinverkeer stil tussen Heerenveen en Zwolle. Arriva laat de bussen en treinen wel rijden.

De vaardienst tussen Harlingen en Vlieland en die tussen Harlingen en Terschelling vaart met een vertraging van gemiddeld een uur. Dat meldt rederij Doeksen. Wagenborg vaart zonder vertraging naar Ameland en Schiermonnikoog.

Code rood

In grote delen van het land geldt code rood. In Fryslân is het in ieder geval tot 13.00 uur code oranje. Volgens weerman Piet Paulusma heeft Fryslân het hoogtepunt van de storm achter de rug. Wel trekken er donderdagmiddag nog een aantal stormbuien met harde windstoten over de provincie.

Volg het laatste nieuws over de storm in ons liveblog.