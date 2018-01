Basisscholen in Fryslân doen op woensdag 14 februari de deuren dicht. De meesters en juffen staken dan opnieuw. Ze vinden dat minister Arie Slob van Onderwijs niet genoeg maatregelen treft om de werkdruk in het onderwijs te verlichten. Ook zijn ze niet tevreden over hun salarissen. In Groningen en Drenthe staken de leraren deze dag ook.

Vorige maand legden tienduizenden onderwijzers in het basisonderwijs het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk en de lage salarissen.