Vitens speelt in op vergrote vraag naar drinkwater

De vraag naar drinkwater groeit in Fryslân sneller dan in andere provincies waar waterbedrijf Vitens levert. Om die reden heeft Vitens de drinkwatercapaciteit van een van de productielocaties in Fryslân uitgebreid. Het gaat hierbij om die in Noardburgum.

Door de uitbreiding kan Vitens op deze locatie de komende tien tot vijftien jaar, jaarlijks twee miljoen kubieke meter extra drinkwater leveren. Daarmee produceert de locatie in Noardburgum in totaal veertien miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.

Dat de vraag in Fryslân is gestegen, is volgens het waterbedrijf onder andere een gevolg van de aantrekkende economie.