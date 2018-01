Taalgame om Leeuwarden beter te leren kennen

Er is een nieuwe game over Leeuwarden die je op je eigen smartphone kunt spelen: Us lân fan taal. De game gaat over taal en tegelijkertijd is het een spel waarbij je punten kunt scoren. Dat maakt het spel aantrekkelijk en doet het daarom wel wat lijken op Pokémon.

De game is ontwikkeld in opdracht van de Afûk en de Fryske Akademy met het doel jongeren voor taal te interesseren. Het ontwerp komt van game-ontwikkelaar Grendel Games, dat in de Blokhuispoort zit. De game wordt donderdagavond gelanceerd bij het nieuwe gebouw Obe op het Oldehoofsterkerkhof.

Punten scoren

De game werkt als volgt: door heel Leeuwarden zijn punten verstopt waar met een aantal woorden een historisch of cultureel onderwerp omschreven moet worden. Het moeilijke is die woorden te bedenken en jouw teamleden uit te leggen wat je met die omschrijving bedoelt. Als dat goed gaat krijgen beide spelers punten. De game is te downloaden op de iPhone en Android-apparaten.