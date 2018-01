'Slechte Dijk' in Terherne krijgt nieuwe naam

De naam 'De Slechte Dijk' doet denken aan een slechte dijk die niet tegen het zeewater bestand is, maar dat is niet het geval. De Slechte Dijk is een verkeerde vertaling van het Friese 'Slachtedyk', de naam van een oud pad in Terherne. Wie de fout destijds gemaakt heeft is niet duidelijk, maar het pad krijgt binnenkort wel een nieuwe naam. Plaatselijk Belang Terherne zorgt ervoor dat het pad nu 'De Nije Slachtedyk' zal heten.

Het pad dat van de Heerenzijlbrug tot aan de Jongebuorren in Terherne loopt heet op kaarten, plattegronden en navigatiesystemen nu nog De Slechte Dijk. Deze naam is niet officieel vastgesteld. In de twaalfde en dertiende eeuw is de waterkering aangelegd en kreeg toen de naam Slachtedijk. Door een stijging van de zeespiegel in de eeuwen erna kreeg de nieuwe waterkering in 1883 de naam 'Nieuwe Slachtedijk'. Daarom is er nu voor gekozen om het pad nu officieel De Nije Slachtedyk te noemen.

Er kan nog bezwaar aangetekend worden tegen de nieuwe naam, maar Plaatselijk Belang verwacht niet dat dit zal gebeuren.