'Koper' nieuwbouwhuis Bitgum niet blij met plan bouwbedrijf

Bouwbedrijf Lont dreigt een zestal nog te bouwen huizen in Bitgum te verkopen, wanneer binnen een halfjaar niet genoeg kopers zich voor de nieuwe woningen aan It Tiltsje hebben gemeld. Lont zou ze dan aan een private investeerder willen verkopen. Die investeerder zou er vervolgens huurwoningen van willen maken, dat terwijl er voor één huis al een concept koopcontract is getekend.

Siebert de Ruijter ondertekende zo'n contract en "was verbijsterd" toen hij van de plannen van Lont hoorde. "Het is een complex verhaal", zegt De Ruijter. "Ik dacht op het moment van ondertekening in augustus: ik heb een prachtig huis, maar halverwege oktober zag ik het project niet meer op internet staan. Wat is hier aan de hand, dacht ik toen."

De Ruijter houdt zich aan het contract en hoopt er met Lont uit te komen. Mochten binnen een halfjaar minimaal vijf van de zes woningen worden verkocht, dan worden de koopwoningen gewoon gebouwd, zo zei directeur Jetze Lont van bouwbedrijf Lont.