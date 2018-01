Heerenveen is eerste 'dementievriendelijke gemeente'

De gemeente Heerenveen is de eerste 'dementievriendelijke gemeente' van Fryslân. Wethouder Jelle Zoetendal nam dat predikaat in ontvangst van Loek Punt van Alzheimer Nederland. De gemeente heeft de laatste jaren veel voorlichting gegeven over dementie. Ook bedrijven en baliepersoneelsleden van de gemeente zelf zijn getraind in het omgaan met mensen met dementie.

In de gemeente Heerenveen wonen in verhouding veel mensen met dementie in vergelijking met andere gemeenten. Dat komt doordat er in de gemeente relatief veel verzorgingshuizen staan.