Werkloosheid sterk afgenomen in Fryslân

De werkloosheid in Fryslân is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden WW'ers vaker werk. Dat geldt voor alle sectoren. Vooral in de bouw en de zorg is meer werk.

Eind december hadden ruim 13.700 Friezen een WW-uitkering. Dat is ruim 4 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met december 2016, is het aantal Friezen met een WW-uitkering met ruim 24 procent afgenomen. Het UWV verwacht dit jaar een verdere afname van het aantal werklozen.